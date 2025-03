Luna, Fontana: “successo LuGRE conferma le grandi capacità dell’Italia nello spazio”

MeteoWeb

“Esprimo le mie più sentite congratulazioni al team italiano che ha lavorato al successo della missione del lander Blue Ghost sulla Luna. La presenza dello strumento LuGRE, frutto della collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana, NASA, Qascom e Politecnico di Torino, testimonia ancora una volta l’alto livello della ricerca e dell’innovazione tecnologica del nostro Paese. Un risultato che conferma le grandi capacità del settore spaziale italiano. Complimenti a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo“. Così, in una nota, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

La sonda Blue Ghost è atterrata sulla Luna oggi con l’obiettivo di analizzare il sottosuolo, la superficie e l’atmosfera del satellite, nell’ambito del programma Artemis della NASA che punta a stabilire una presenza umana permanente sulla Luna entro la fine del decennio in corso. La sonda ha tra le strumentazioni di bordo anche il Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGre), un ricevitore sviluppato in Italia da Qascom per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, con la collaborazione della stessa NASA e con il supporto scientifico del Politecnico di Torino. La sonda della compagnia americana Firefly Aerospace aveva completato la sua manovra di inserimento nell’orbita lunare bassa lo scorso 24 febbraio, dopo un viaggio durato oltre 6 settimane e partito dalla Florida.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.