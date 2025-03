Ecco la maestosa cascata di Ridracoli, la diga continua a tracimare | FOTO

MeteoWeb

Dopo le intense piogge degli ultimi giorni, la diga di Ridracoli offre uno spettacolo straordinario: l’acqua ha raggiunto il livello massimo, superando la capacità teorica dell’invaso, e continua a tracimare con una portata di sfioro di 5,33 metri cubi al secondo (al momento). Un fenomeno affascinante che richiama tanti visitatori, attratti dalla maestosità della cascata artificiale che si riversa lungo il versante della diga.

Tracimazione della Diga di Ridracoli, i dati idrici

L’invaso ha attualmente un volume di 33.207.158 metri cubi, pari al 100,45% della sua capacità massima. Il livello dell’acqua ha raggiunto 557,44 metri sul livello del mare, superando di poco il livello di sfioro di 557,3 metri. La variazione del livello nella giornata di oggi è stata di 5 cm, segno che l’equilibrio tra afflussi e deflussi è in continua evoluzione.

Nelle ultime 24 ore, la diga ha ricevuto un afflusso di 611.258 metri cubi d’acqua, mentre il deflusso è stato di 299.870 metri cubi, contribuendo all’aumento della tracimazione.

Un’opera ingegneristica perfettamente integrata nell’ambiente

La diga di Ridracoli, situata nell’Appennino Romagnolo tra i comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia, è un vero e proprio capolavoro di ingegneria idraulica. Costruita negli anni ’80, con un’altezza di 103,5 metri e una lunghezza di 432 metri, la struttura è una diga ad arco-gravità, progettata per resistere alla spinta dell’acqua grazie alla sua forma arcuata e al peso imponente.

L’invaso non è solo un’opera funzionale per l’approvvigionamento idrico – rifornisce oltre un milione di persone tra la Riviera Romagnola e le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – ma rappresenta anche un ecosistema di grande valore ambientale. Il lago di Ridracoli, incastonato tra le montagne, è un’attrazione per gli amanti della natura, con opportunità di escursioni, gite in canoa e visite guidate per scoprire la flora e la fauna locali.

Il valore della tracimazione della diga di Ridracoli: tra spettacolo e sicurezza

La tracimazione della diga è un fenomeno naturale che si verifica quando il bacino raggiunge la sua capacità massima e l’acqua in eccesso viene rilasciata attraverso lo sfioro. Questo processo garantisce la sicurezza della struttura, evitando pressioni eccessive sull’invaso, e consente al fiume sottostante di ricevere un flusso d’acqua controllato, evitando il rischio di esondazioni improvvise.

Le immagini della cascata artificiale sono sempre mozzafiato. Il momento della tracimazione è considerato un evento imperdibile per chi visita la zona, poiché regala scenari mozzafiato e dimostra l’equilibrio tra l’ingegneria umana e la forza della natura.

Uno spettacolo da ammirare con rispetto

Seppur affascinante, la tracimazione non deve far dimenticare l’importanza della diga di Ridracoli come risorsa strategica per la gestione dell’acqua in Romagna. In un’epoca segnata da eventi meteo estremi e siccità sempre più frequenti, la capacità di raccolta e distribuzione di questa infrastruttura resta fondamentale per garantire acqua potabile a milioni di persone.

Chi desidera assistere allo spettacolo della cascata può raggiungere il lago e percorrere i sentieri panoramici circostanti, sempre con la dovuta prudenza. La diga è visitabile grazie a percorsi guidati che permettono di conoscere da vicino il suo funzionamento e il suo impatto sul territorio.

