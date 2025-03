La magia della “Luna di Sangue”, arriva un’eclissi totale

MeteoWeb

Tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo 2025, il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più affascinanti degli ultimi anni: un’eclissi totale di Luna, comunemente nota come “Luna di Sangue“. Questo fenomeno sarà visibile in diverse aree del mondo, con osservazione privilegiata dal Nord America. Si tratta della prima eclissi totale di Luna visibile nella regione dal 2022 e la migliore opportunità di ammirare questo evento fino al 2029.

Cos’è un’eclissi totale di Luna?

Un’eclissi totale di Luna si verifica quando la Terra si posiziona esattamente tra il Sole e la Luna piena, proiettando la sua ombra centrale, chiamata umbra, sulla superficie lunare. Durante la totalità, la Luna appare di un suggestivo colore rossastro. Ciò avviene perché la luce solare, filtrata dall’atmosfera terrestre, viene deviata verso la superficie lunare, lasciando passare solo le lunghezze d’onda rosse e arancioni.

A differenza delle eclissi solari, che durano solo pochi minuti e sono visibili solo da zone molto specifiche, un’eclissi totale di Luna può essere osservata da qualsiasi parte del mondo in cui sia notte. In questa occasione, la fase di totalità durerà ben 65 minuti, un tempo relativamente lungo dovuto al fatto che la Luna si troverà più lontana dalla Terra rispetto alla media.

Le fasi dell’eclissi

Il processo di un’eclissi lunare totale avviene in diverse fasi e si sviluppa nell’arco di diverse ore:

Ingresso nella penombra – La Luna inizia a entrare nella parte esterna dell’ombra terrestre (penombra), perdendo gradualmente luminosità. Questo effetto è difficile da percepire a occhio nudo;

– La Luna inizia a entrare nella parte esterna dell’ombra terrestre (penombra), perdendo gradualmente luminosità. Questo effetto è difficile da percepire a occhio nudo; Inizio della fase parziale – La Luna entra nell’ombra e comincia a colorarsi di rosso mentre l’ombra della Terra ne oscura progressivamente la superficie;

– La Luna entra nell’ombra e comincia a colorarsi di rosso mentre l’ombra della Terra ne oscura progressivamente la superficie; Totalità – La Luna è completamente immersa nell’ombra terrestre e assume la tipica colorazione rossa, dando origine al fenomeno della “Luna di Sangue”;

– La Luna è completamente immersa nell’ombra terrestre e assume la tipica colorazione rossa, dando origine al fenomeno della “Luna di Sangue”; Fase inversa – Dopo il picco dell’eclissi, il processo si inverte: la Luna inizia a uscire dall’ombra della Terra, tornando gradualmente alla sua luminosità originale.

Dove e quando osservare l’eclissi

L’eclissi sarà visibile in tutto il mondo nelle aree in cui sarà notte. In Nord America, il fenomeno seguirà questi orari:

Costa Est (EDT) : la fase parziale inizierà alle 01:09 del 14 marzo, mentre la totalità durerà dalle 02:26 alle 03:32;

: la fase parziale inizierà alle 01:09 del 14 marzo, mentre la totalità durerà dalle 02:26 alle 03:32; Costa Ovest (PDT): la fase parziale inizierà alle 22:09 del 13 marzo, con la totalità dalle 23:26 alle 00:32.

In Europa occidentale la Luna tramonterà mentre è ancora eclissata, offrendo uno spettacolo suggestivo all’alba. In Australia e Nuova Zelanda, invece, la Luna sorgerà già in fase di eclissi totale.

Perché la Luna diventa rossa?

Il caratteristico colore rossastro della Luna durante l’eclissi totale è il risultato di un fenomeno chiamato scattering di Rayleigh. Quando la luce solare attraversa l’atmosfera terrestre, le onde di luce blu e viola vengono disperse, lasciando passare solo quelle rosse e arancioni. È lo stesso processo che rende il cielo azzurro durante il giorno e le albe e i tramonti hanno un colore caldo. Durante l’eclissi, migliaia di tramonti e albe terrestri “illuminano” la Luna, donandole la sua affascinante tonalità rossa.

