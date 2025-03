Malore durante la salita: soccorsi due scialpinisti in Val Ridanna

MeteoWeb

La Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano è intervenuta oggi, su segnalazione della Centrale Unica di Emergenza 112, per soccorrere uno scialpinista italiano in difficoltà a Cima Malavalle, in Val Ridanna (BZ). L’emergenza è scattata quando uno scialpinista ha richiesto aiuto per il proprio compagno, colto da un malore durante la salita. Il malcapitato è stato tempestivamente elitrasportato all’ospedale di Innsbruck (Austria). Si tratta dell’ex sindaco di Scena ed attuale Presidente della Comunità del Burgraviato, Luis Kröll. Il compagno di gita, probabilmente scosso dall’evento, si è trovato a sua volta in difficoltà e incapace di proseguire.

Allertata la Guardia di Finanza, un elicottero della Sezione Aerea di Bolzano, con a bordo militari specializzati del Soccorso Alpino (S.A.G.F.), ha raggiunto la zona dell’intervento a 3.450 metri di quota. Lo scialpinista è stato recuperato con il verricello di soccorso e trasportato in sicurezza a valle, nonostante le difficili condizioni operative.

Appena pochi giorni fa, gli elicotteristi delle Fiamme Gialle bolzanine e i tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell’Alto Adige erano stati protagonisti di un’altra operazione di soccorso in alta quota, recuperando e portando in salvo uno scialpinista che era rimasto bloccato su una cima per la rottura degli sci e che era, ormai, allo stremo delle forze, a causa del freddo intenso.

