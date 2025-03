Maltempo a Roma, serata di forti temporali: nuovi nubifragi ai Castelli | LIVE

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo Roma e dintorni in serata. Nel cuore della città non piove e, anzi, fa caldo con +15°C in tarda sera. Ma ci sono tuoni e fulmini: una grande tempesta sta colpendo i Castelli Romani, già interessati da forti piogge nelle prime ore del mattino. Gli accumuli pluviometrici stanno crescendo rapidamente: siamo arrivati a 78mm ai Pratoni del Vivaro, 71mm ad Ariccia, 64mm a Rocca Priora, 48mm a Marino, 45mm a Lariano.

I temporali attuali, notturni, sono alimentati dal mar Tirreno e hanno preso forma di “V-Shaped”: si prolungano dalle coste fino all’entroterra, al confine con l’Abruzzo.

