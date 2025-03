Maltempo Abruzzo: allagamenti e strade chiuse, fiume Pescara sotto osservazione

MeteoWeb

Forti piogge e temporali stanno colpendo l’Abruzzo a causa del ciclone posizionato sull’Adriatico, provocando danni e disagi nella regione, dove piove incessantemente dalla notte. Sono caduti 41mm a Scerni, 37mm a Montesilvano, 34mm a Pescara, Nereto, 32mm a Chieti, 30mm a Canzano. Problemi, in particolare, nell’area metropolitana, dove si registrano allagamenti e alberi caduti. Sotto osservazione il fiume Pescara, che in mattinata ha superato il livello di pre-allarme, con “graduale aumento verso la soglia di allarme”. A Pescara, a causa della pioggia abbondante e del vento, si stanno verificando disagi in tre strade della città. Per consentire gli interventi necessari, sono state chiuse al traffico via Spaventa (da via Chiarini a via D’Avalos), che si è allagata, via L. D’Annunzio, dove c’è un albero pericolante, e via della Pineta, dove è caduto un albero. “Le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile”, fa sapere il Comune, che invita “a prestare massima attenzione e a scegliere percorsi alternativi”.

A Montesilvano (Pescara), per far fronte alle situazioni di criticità, è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc). Gli operai del Comune, i volontari della Protezione Civile, gli agenti della Polizia Locale e il personale operativo, coadiuvati dall’assessore alla Protezione Civile, Francesco Di Pasquale, sono in strada per risolvere le situazioni critiche e monitorare da vicino la situazione. In maniera preventiva, sono già state posizionate le pompe idrovore della Protezione Civile, in particolare nelle vie più soggette a rischio di accumulo acqua. Il numero del C.O.C. da comporre in caso di emergenza è 085.4481900.

Per la giornata odierna, il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile prevede “criticità moderata – allerta meteo arancione” per rischio idraulico diffuso nel bacino dell’Aterno e “criticità ordinaria – allerta gialla” in tutte le altre zone di allerta della regione. “Nelle prossime ore – afferma il meteorologo Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo.org – assisteremo ad una temporanea attenuazione sul versante adriatico, anche con qualche schiarita. Si tratta, però, solo di una situazione temporanea, perché da domani è previsto un nuovo peggioramento, con precipitazioni intense”.

