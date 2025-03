Maltempo Abruzzo, allerta rossa per tre fiumi: esonda l’Alento, situazione in evoluzione

MeteoWeb

L’attuale situazione meteorologica in Abruzzo presenta scenari di marcata criticità, delineando un contesto delicato e in rapida evoluzione. Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno determinato un innalzamento considerevole dei livelli idrometrici su diversi corsi d’acqua, con almeno tre fiumi che hanno superato la soglia di allarme, entrando pienamente in fase rossa. Tra questi si segnala anche il fiume Pescara, monitorato con particolare attenzione dalle autorità competenti. Altri bacini fluviali si trovano invece in condizioni di preallarme o attenzione, suscitando preoccupazione per una possibile evoluzione negativa nel breve termine.

Le piogge, come previsto dai modelli meteorologici, stanno continuando a interessare le stesse aree già colpite, aggravando una situazione idrogeologica già compromessa. Tuttavia, l’evoluzione delle prossime ore dovrebbe portare a un graduale spostamento dei fenomeni verso le zone interne della regione, seppur senza un immediato miglioramento delle condizioni generali. Le prossime giornate si preannunciano infatti ancora instabili, con la persistenza di condizioni atmosferiche perturbate, anche se le precipitazioni attese risulteranno meno intense rispetto a quelle registrate nella giornata odierna.

Un’attenzione particolare è rivolta all’area circostante il fiume Alento, dove si segnalano episodi localizzati di esondazione. Le acque hanno invaso alcuni tratti adiacenti al corso fluviale, determinando criticità soprattutto per chi si trova in transito nelle vicinanze. Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e l’adozione di comportamenti responsabili, in linea con le indicazioni fornite dalla Protezione Civile e dagli enti locali.

Il maltempo sta creando disagi a Chieti in zona Scalo, dove Polizia locale e Protezione Civile comunali sono operative e sono stati chiusi tutti i sottopassi. Via Trieste, inondata dal fango, è stata chiusa. Preoccupa il fiume Alento, a rischio esondazione. È stata quindi chiusa la strada per Villamagna. Delicata la situazione al canile gestito da un’associazione, vista la vicinanza dell’Alento. Il sindaco, Diego Ferrara, e l’assessore a Igiene e sanità, Fabio Stella, stanno predisponendo delle soluzioni, di concerto con l’associazione, per il trasferimento dei cani ospitati nella struttura. Per quanto riguarda Chieti alta, i maggiori problemi sono alla Civitella, dove i musei oggi sono stati chiusi.

Le autorità stanno monitorando costantemente l’evolversi della situazione, pronte ad attivare ulteriori misure di emergenza qualora il quadro dovesse peggiorare. Alla cittadinanza si rinnova l’invito a rimanere informata attraverso i canali ufficiali e a evitare qualsiasi comportamento che possa mettere a rischio la propria sicurezza o quella altrui.

