Maltempo Abruzzo: Campo Imperatore sepolto dalla neve, oltre 120 cm e non accenna a fermarsi

MeteoWeb

Campo Imperatore continua a vestire il suo abito invernale più intenso: la neve non accenna a fermarsi e l’accumulo al suolo ha ormai superato i 100-120 cm, come già segnalato nelle prime ore della giornata. La perturbazione che sta interessando l’altopiano abruzzese sta regalando scenari spettacolari ma anche condizioni piuttosto impegnative, soprattutto per chi si avventura in quota. Le previsioni per domani indicano un miglioramento, seppur relativo. Il tempo resterà instabile per gran parte della giornata, ma con fenomeni meno diffusi e intensi rispetto a oggi. Non si escludono comunque nuove, locali nevicate, specialmente nelle ore centrali, quando qualche impulso instabile potrà ancora lambire il settore appenninico centrale.

Tuttavia, questa breve tregua sarà solo temporanea. A partire da lunedì è atteso un nuovo e marcato peggioramento delle condizioni meteo, accompagnato da un ulteriore carico di neve fresca tra la giornata di lunedì e quella di martedì. Un’evoluzione che va monitorata con attenzione, soprattutto alla luce dell’accumulo già presente al suolo e delle possibili bufere che potrebbero intensificare l’impatto del nuovo fronte perturbato.

Campo Imperatore è uno dei luoghi d’Italia dove le bufere di neve si manifestano con maggiore frequenza e intensità. Questo fenomeno non è casuale, ma il risultato di una serie di elementi geografici e climatici che concorrono a rendere l’area particolarmente predisposta a eventi meteo estremi durante i mesi invernali.

La posizione altimetrica è uno degli aspetti principali che spiegano la severità delle condizioni atmosferiche. Campo Imperatore si estende a quote comprese tra i 1500 e i 2100 metri sul livello del mare, collocandosi tra le vette più elevate dell’Appennino centrale. A queste altitudini, il clima è notoriamente rigido e le precipitazioni nevose rappresentano una costante durante il periodo invernale. Le temperature possono scendere con facilità ben al di sotto dello zero, raggiungendo valori anche inferiori ai -20 °C, favorendo l’accumulo di neve e la formazione di ghiaccio al suolo.

Oltre all’altitudine, l’orografia dell’altopiano contribuisce a esacerbare le condizioni atmosferiche. Campo Imperatore è caratterizzato da spazi aperti, privi di copertura boschiva significativa, che permettono ai venti di scorrere liberamente e con forza. Durante le perturbazioni, le raffiche possono toccare e superare i 130 km/h, trasformando normali nevicate in vere e proprie tempeste di neve. Queste bufere non solo intensificano la caduta dei fiocchi, ma riducono drasticamente la visibilità e creano situazioni di pericolo anche per gli escursionisti esperti e per chi si trova a dover affrontare la montagna per lavoro o passione.

Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla spiccata variabilità meteorologica della zona. Campo Imperatore è soggetto a repentini cambiamenti del tempo: condizioni serene e apparentemente stabili possono essere improvvisamente interrotte da irruzioni di aria fredda e nuove precipitazioni, con un repentino peggioramento delle condizioni ambientali. Queste dinamiche, già note agli alpinisti e ai meteorologi, sono state confermate anche da numerosi episodi documentati nel corso degli anni, che raccontano di vere e proprie tempeste sviluppatesi nel giro di poche ore, cogliendo spesso di sorpresa anche i più preparati.

Tutti questi fattori, combinati, spiegano perché Campo Imperatore sia così frequentemente interessato da forti bufere di neve. È un ambiente maestoso, suggestivo e di grande fascino naturalistico, ma al contempo severo e imprevedibile, soprattutto durante l’inverno. Chi sceglie di esplorarlo o di frequentarlo per motivi sportivi o escursionistici deve sempre tenere conto delle sue peculiarità meteorologiche e muoversi con la massima prudenza e preparazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.