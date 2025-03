Maltempo Abruzzo: Chieti duramente colpita, Pescara regge la piena del fiume

MeteoWeb

Rimane alta l’allerta maltempo in Abruzzo, con particolare preoccupazione lungo la costa, dove le forti piogge continuano a causare disagi, tra allagamenti e frane. A Chieti, il sindaco Diego Ferrara ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi. La decisione è stata presa dopo un confronto con la Prefettura e gli altri Comuni, a causa delle difficoltà create dalla pioggia sulla circolazione stradale, non solo nel capoluogo. Le forti precipitazioni degli ultimi giorni hanno provocato numerosi disagi, in particolare nella zona bassa della città. La Polizia Locale, supportata dalla Protezione Civile comunale, sta monitorando attentamente la situazione in tutto il territorio. L’attenzione è rivolta in particolare al fiume Alento, che sta vedendo un aumento del suo livello, con il rischio di esondazione, e alla situazione del canile, situato nelle vicinanze del fiume.

“Se la piena del fiume Pescara non ha prodotto danni è stato grazie alla realizzazione delle vasche di laminazione, finanziate nel 2015 dalla giunta regionale che presiedevo con 57 milioni di fondi Cipe“: è quanto ha affermato il vicepresidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, Luciano D’Alfonso, commentando il maltempo che insiste sull’area di Pescara, senza gravi conseguenze per la città che sta reggendo le abbondanti piogge e la piena del fiume. Le vasche di raccolta realizzate, ha spiegato il già presidente della Regione Abruzzo è stata un’opera “fortemente voluta nella mia veste di Commissario straordinario delegato per l’attuazione dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, incarico che avevo ricevuto dal governo nel luglio del 2014. I benefìci prodotti da quest’opera strategica, che rappresenta il più grande intervento di difesa idraulica mai realizzato in Abruzzo, consistono nella sensibile riduzione, a valle, delle aree esondabili. In corrispondenza della foce gli effetti delle vasche di laminazione si traducono in una sostanziale riduzione del 40 per cento delle aree soggette ad allagamento. In termini di pericolosità idraulica, nella città di Pescara, sono state ridotte del 25 per cento le aree perimetrate come P3 (elevata) e P4 (molto elevata) dal Psda (Piano stralcio difesa alluvioni). Va ricordato che il fiume Pescara (lungo 170 km) è alimentato dal bacino idrografico più esteso dell’Abruzzo (3125 km²) e nel tempo ha subìto una notevole pressione antropica che ha portato all’occupazione delle aree golenali e alla riduzione degli spazi utili per la difesa contro il rischio idraulico e idrogeologico. Le aree limitrofe a Pescara sono fortemente sensibili agli effetti di allagamenti, come quello accaduto nel dicembre 2013, palesando criticità e fragilità territoriali che arrecano forte nocumento e allarme sociale all’intera comunità“.

Anas comunica che, a causa delle intense e persistenti piogge delle ultime 24 ore, la strada statale 5 “Tiburtina Valeria” è temporaneamente chiusa al traffico nel comune di Turrivalignani, in provincia di Pescara. La chiusura riguarda il tratto compreso tra il km 203,200 (Rotatoria di Turrivalignani) e il km 204,000 (innesto con via Pescarina). Il traffico è deviato sulla viabilità comunale (Via Pescarina). La limitazione si è resa necessaria a seguito di un dissesto sul piano stradale, in corrispondenza dell’ansa del fiume Pescara. L’erosione del fiume ha causato uno svuotamento del terreno sottostante la strada, provocando il cedimento delle barriere laterali di sicurezza e della stessa carreggiata, interessando l’intera corsia in direzione monti. Il personale Anas ha provveduto a installare la segnaletica necessaria per indicare la chiusura e il percorso alternativo, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti.

