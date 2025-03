Maltempo Abruzzo, chiude il Coc a Pescara, ma fiume ancora oltre la soglia di allarme

MeteoWeb

Il maltempo dà una tregua all’Abruzzo. A Pescara, dove il fiume oggi è uscito dagli argini in alcuni punti, è stato chiuso il Coc con apposita ordinanza comunale e le golene Nord e Sud sono state riaperte al traffico. Nonostante la situazione sia migliorata, il fiume – rileva il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile – è ancora oltre la soglia di allarme, così come l’Alento e l’Orta, mentre hanno superato la soglia di allarme il Saline, il Piomba e l’Osento.

Per domani, è prevista “criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idrogeologico per temporali in tutte le zone di allerta della regione, mentre nel bacino del Pescara la criticità ordinaria riguarda il rischio idraulico diffuso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

