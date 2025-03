Maltempo Abruzzo: crollo nel centro storico di Penne

MeteoWeb

Danni per il forte maltempo che sta bersagliando l’Abruzzo: nel centro storico di Penne è crollato un pezzo di muro che delimita il Parco Caracciolo-De Simone su un tratto di viale tra salita Annunziata e piazzetta Santa Marina. Sul posto il sindaco, Gilberto Petrucci, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile comunale, insieme al comandante della Polizia Locale. Non sono stati registrati danni a persone o cose. L’area è stata transennata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.