Maltempo Abruzzo: il fiume Pescara supera la soglia di allarme

Su indicazione del Servizio di Protezione Civile, il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha avviato alle ore 3 il monitoraggio del fiume Pescara, lungo tutto il territorio del capoluogo adriatico, dalla zona della Fater alla foce: è quanto comunica l’Amministrazione Comunale. Il monitoraggio è stato attivato in seguito alla comunicazione del Centro Funzionale d’Abruzzo, che ha segnalato il superamento della soglia di allarme dei livelli idrometrici del fiume. L’attività di monitoraggio proseguirà fino a quando i livelli idrometrici non torneranno alla normalità. Al momento non sono stati registrati problemi ma il Comune raccomanda la massima attenzione e prudenza.

