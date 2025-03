Maltempo Abruzzo, frana e caduta di un albero: strada chiusa e famiglie evacuate

MeteoWeb

Due famiglie, un totale di sei persone, dovranno lasciare la loro abitazione a causa di una frana in strada S. Maria Calvona a Chieti. Il provvedimento di allontanamento, che è stato adottato dal sindaco Diego Ferrara, riguarda anche la chiusura temporanea di una barra. In serata è stata chiusa anche la strada provinciale numero 8, Chieti-Casalincontrada, dove una frana ha portato terra e detriti sulla sede stradale. A Chieti nel pomeriggio è stata chiusa anche via Renzetti in seguito alla caduta di un albero. Restano chiuse le strade provinciali 9 ponte sull’Alento che collega Chieti a Filetto, e la Sp 187 in località Canaloni, mentre è stata riaperta la Sp 217 a Fossacesia.

Anche oggi è proseguita l’attività del Centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto Gaetano Cupello, a cui hanno partecipato i sindaci dei Comuni che hanno attivato i Centro operativi comunali, ovvero Chieti, Fossacesia, Ari, Miglianico, Tornareccio e Bucchianico, i rappresentanti della questura, del comandante provinciale dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco di Chieti, del servizio 118, dell’Agenzia regionale di della Provincia di Chieti, della sezione di Polizia stradale, dell’Esercito, ufficio Protezione documentale e 9° reggimento Alpini, dell’Anas e della Capitaneria di porto di Ortona. Secondo quanto riferito dal rappresentante dell’Agenzia di protezione civile regionale il livello dei fiumi, innalzatosi nelle giornate di venerdì e sabato, dovrebbe progressivamente rientrare al di sotto delle soglie di pre-allarme.

