Maltempo Abruzzo: il fiume Pescara esondato in 2 punti, resta alta l’allerta

MeteoWeb

Il maltempo continua a creare disagi in Abruzzo, dove si sono registrate piogge persistenti che hanno provocato allagamenti e crolli di alberi. “A seguito dell’apertura della diga di Alanno, effettuata ieri sera – rende noto il Comune di Pescara – il fiume Pescara si è ingrossato e si sono registrate due fuoriuscite dagli argini, di portata minima, nelle zone della Fater e del ponte delle Libertà (da molti conosciuto come ponte di Capacchietti), senza alcuna conseguenza“. La situazione viabilità è la seguente : riaperte al transito e alla sosta le golene nord e sud. Restano chiuse le seguenti strade: Via della Pineta (da Via Pantini a Via D’Avalos); Via D’Avalos (da Via della Pineta a Via Pepe); Via Elettra (dal parcheggio ”Curva Sud” a Via D’Avalos). “L’allerta proseguirà anche nella giornata di oggi con precipitazioni a intermittenza“, viene precisato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.