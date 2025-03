Maltempo Abruzzo: tempesta di neve e raffiche di vento a Campo Imperatore | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta di neve ha colpito oggi l’area di Campo Imperatore, nel cuore del massiccio del Gran Sasso, in Abruzzo. Continuano a registrarsi precipitazioni nevose intense e raffiche di vento che rendono la situazione particolarmente difficile, sia per la viabilità sia per le attività del comprensorio sciistico. In alcune aree, la visibilità è ridotta. Le autorità locali avvertono del peggioramento delle condizioni. La situazione è in continua evoluzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.