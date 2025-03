Maltempo Abruzzo, temporale autorigenerante colpisce Vasto: fiumi e cascate di fango, allagamenti e blackout | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una notte di pioggia incessante e temporali autorigeneranti ha messo in ginocchio l’Abruzzo, colpendo duramente le province di Chieti e Pescara. I fiumi Pescara, Orfento e Sangro hanno superato la soglia di allarme, mentre allagamenti e smottamenti stanno causando gravi disagi alla viabilità e alla popolazione. A Vasto, una delle città più colpite, la situazione è stata particolarmente grave nella notte. L’acqua ha invaso diverse zone, rendendo necessaria l’attivazione di interventi di emergenza da parte dei Vigili del Fuoco. In particolare, a Vasto Marina, diverse auto sono rimaste bloccate a causa dell’accumulo d’acqua.

Oltre agli allagamenti, si sono registrati blackout in alcune aree della città, con interruzioni di corrente che hanno interessato via Santa Lucia e via Sant’Onofrio, lasciando al buio numerose abitazioni per ore.

Viabilità in tilt: strade chiuse e automobilisti in difficoltà

La circolazione stradale ha subito pesanti ripercussioni. La statale 16 è stata invasa dall’acqua, con auto bloccate e automobilisti in difficoltà. A Vasto Marina, un fiume di acqua e fango ha travolto via Spalato, confluendo sulla statale e rendendola impraticabile dalla rotatoria di via Martiri Istriani fino a Sud del viadotto “Vasto Marina”.

Chiuse la SP9, che collega Chieti a Filetto, e la SP187 in località Canaloni, mentre è stata riaperta la SP217 a Fossacesia. Il rischio idrogeologico rimane elevato e non si escludono ulteriori chiusure nelle prossime ore.

Massima allerta: il Prefetto convoca il CCS

L’emergenza ha richiesto la convocazione del Centro di Coordinamento Soccorsi da parte del prefetto di Chieti, Gaetano Cupello. Alla riunione hanno partecipato i sindaci dei Comuni più colpiti, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, della Protezione Civile, dell’Esercito e dell’ANAS. Durante l’incontro sono state analizzate le criticità più gravi e pianificate ulteriori misure di intervento.

