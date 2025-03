Maltempo, allagamenti e frane: disagi sulle strade in Toscana, Emilia-Romagna e Liguria

MeteoWeb

Le squadre di intervento e i tecnici di Anas sono operativi senza soluzione di continuità per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall’ondata di maltempo che sta interessando da ieri Toscana, Emilia–Romagna e Liguria. Gli automobilisti sono invitati a prestare massima prudenza durante gli spostamenti e a consultare gli aggiornamenti sulla viabilità per affrontare i viaggi in maniera sicura.

Toscana

Sulla statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” per diverse frane è chiusa dal km 65,000 al km 66,000 e al km 69,800 nel territorio di San Marcello Piteglio (Pistoia). La statale 65 “della Futa” è chiusa in entrambe le direzioni per allagamento, in località Vaglia (dal km 15 al km 17) nella città metropolitana di Firenze. Sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” è stato riaperto il tratto in prossimità del km 106,000 a Rufina. Riaperta la statale 719 “Prato Pistoia” dal km 6,600 al km 6,900 dopo allagamento. Sempre sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” sono chiusi i tratti: dal km 112,800 al km 113,100 in località Rufina a causa dell’esondazione del fiume Sieve; per frana dal km 59,000 al km 61,000 a Montelupo Fiorentino; tra il km 121,000 al km 121,500 a causa di uno smottamento a Dicomano (FI); tra il km 124,550 e il km 125,000 in località San Godenzo; chiuso per allagamento del sottopasso il tratto al km 46,600 a Empoli. Inoltre, risultano temporaneamente chiuse le statali 68 “di Val Cecina” dal km 43,300 al km 43,800 e la Galleria Montenero sulla statale 1 “Via Aurelia”, chiusa per allagamento in direzione confine con la Francia nel tratto compreso tra il km 308,000 e il km 310,500 a Livorno.

Emilia-Romagna

Chiuso in via precauzionale sulla strada statale 16 “Adriatica” dal km 139,915 al km 140,000 il ponte sul Lamone per la piena del fiume; sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” corsia chiusa per cedimento del piano viabile a causa della piena del fiume al km 147,700 in località Portico San Benedetto (Forlì Cesena); permane la chiusura in direzione Sestri Levante della strada statale 523 “Del Colle di Cento Croci” nel tratto compreso tra il km 7,400 e il km 7,600 all’altezza di Berceto in provincia di Parma a causa del cedimento del piano viabile, a seguito delle avverse condizioni metereologiche. Sulla statale 654 “Di Val Nure” è stato riaperto il tratto al km 52,200 a Ferriere, in provincia di Piacenza.

Liguria

Per una frana, è temporaneamente chiuso il tratto sulla statale 1 “Via Aurelia” al km 551,000 ad Arenzano in provincia di Genova.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.