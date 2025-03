Maltempo, forti piogge in Arabia Saudita: allagamenti a Khamis Mushait | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno provocato allagamenti a Khamis Mushait, città nel sud-ovest dell’Arabia Saudita. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano grandi quantità di acqua nelle strade della città, che rendono difficile la circolazione. Anche per domani, giovedì 20 marzo, sono previste gravi perturbazioni meteorologiche sull’Arabia Saudita. Ad essere particolarmente colpita sarà la regione della Mecca, tra cui Jeddah: sono previsti temporali da moderati a forti.

I temporali potranno includere gradualmente l’area della Grande Moschea e i luoghi sacri all’alba e al mattino di domani e si estenderanno in seguito a parti di Jeddah, in particolare i suoi settori orientali, a metà giornata e al pomeriggio. Previsto anche il rischio di rovesci di grandine, che potrebbero portare alla formazione di inondazioni improvvise. Anche i venti si intensificheranno in alcune aree, sollevando polvere e potenzialmente riducendo la visibilità.

Maltempo Arabia Saudita, strade allagate a Khamis Mushait

Forti piogge causano allagamenti a Khamis Mushait, in Arabia Saudita

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.