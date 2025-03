Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata ad Abha: città imbiancata | VIDEO

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, l’Arabia Saudita è stata colpita dal maltempo, con precipitazioni in varie regioni del Regno, tra cui la capitale Riyadh. Nonostante le ultime previsioni dei modelli indichino un calo dell’instabilità in tutto il Regno, con il meteo destinato a stabilizzarsi fino alla fine di questa settimana, l’umidità continua a fluire quotidianamente negli altopiani del sud-ovest, accompagnata dalla formazione di cumuli e precipitazioni variabili in parti degli altopiani di Jazan, Asir e Al-Baha, a volte estendendosi agli altopiani della regione meridionale della Mecca e Taif.

Significativa la grandinata che oggi ha colpito la città di Abha, nella provincia di Asir. Come mostrano le immagini a corredo dell’articolo, la grandine è scesa in quantità eccezionali, imbiancando le strade e il paesaggio quasi come fosse neve e creando difficoltà alla circolazione.

Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata ad Abha

Maltempo Arabia Saudita, la grandine imbianca Abha

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.