Maltempo Argentina, grave alluvione a Bahía Blanca: città sommersa, è caos | FOTO e VIDEO

Un furioso maltempo si sta abbattendo sulla provincia di Buenos Aires, in Argentina. La città di Bahía Blanca è stata travolta da una grave alluvione che ha portato all’evacuazione di oltre 60 famiglie e alla completa cessazione delle attività a causa delle forti piogge. Secondo fonti comunali, in quasi nove ore si sono accumulati circa 300 millimetri di pioggia (quando la media storica è di 129mm), quantitativi davvero eccezionali. Le piogge sono iniziate intorno alle 4 del mattino di oggi e si prevede che continueranno. Le immagini a corredo dell’articolo illustrano la portata del disastro: strade come fiumi, auto bloccate nelle acque alluvionali, case allagate. Problemi anche all’ospedale interzonale Dr. José Penna, dove il reparto neonatale ha un livello elevato di acqua al suo interno e i neonati sono stati evacuati.

Data la situazione critica, il Comune di Bahía Blanca ha deciso di sospendere tutte le attività, sia pubbliche che private, fino a nuovo avviso. Questa misura mira a garantire la sicurezza dei residenti e a ridurre al minimo i rischi associati alle inondazioni. Le autorità hanno inoltre chiesto alla popolazione di limitare il più possibile gli spostamenti e di restare a casa per evitare incidenti o complicazioni derivanti dalle condizioni meteorologiche.

Inoltre, su espressa richiesta delle autorità comunali alla società EDES (Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A), sono state disposte interruzioni preventive della fornitura di energia elettrica nelle zone colpite.

A causa del maltempo, il sistema di pompaggio nella zona superiore dell’impianto di acqua potabile della Patagonia è fuori servizio. La ditta ABA ha spiegato che il ripristino del servizio sembra complicato, poiché una notevole quantità di acqua è entrata nella camera che ospita le pompe. “È fondamentale drenare l’acqua accumulata per valutare lo stato delle attrezzature e rilevare eventuali danni”, hanno confermato. Questa situazione influisce sulla fornitura idrica di diversi quartieri della zona alta, tra cui Aldea Romana, Palos Verdes, Altos de Bahía, Solares Norte, Molina Campos, Altos de Palihue e Las Acacias.

Maltempo Argentina, alluvione a Bahia Blanca: auto sommerse nell'acqua

Argentina, alluvione a Bahia Blanca: strade sventrate

Impatti anche sui trasporti

Sono stati interrotti anche i servizi di trasporto pubblico. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha deciso di sospendere preventivamente il trasporto passeggeri (autobus e treni), dato il rischio rappresentato dalle strade allagate e dalla scarsa visibilità sulle carreggiate. Anche l’aeroporto non è operativo.

Inoltre, la National Highway Authority ha segnalato che le strade nazionali 3, 33, 35, 22, 252, 249 e 229 stanno riscontrando complicazioni a causa delle forti piogge e delle tempeste che hanno colpito la regione. “Per questo motivo, si raccomanda di non utilizzarli fino a nuovo avviso, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti”, hanno consigliato.

Maltempo Argentina, la città di Bahia Blanca sommersa dall'acqua

Maltempo Argentina, fiumi nelle strade di Bahia Blanca

Alluvione a Bahia Blanca, strade come fiumi in piena

Soccorsi in atto: in campo anche l’Esercito

Per aiutare le famiglie colpite dall’alluvione a Bahía Blanca, sono stati allestiti diversi centri di evacuazione in diverse zone della città. Fonti ufficiali hanno riferito che “è in corso un dialogo tra la Provincia di Buenos Aires e il Comune. Sono state inviate squadre di soccorso del Ministero della Sicurezza e il Ministero dello Sviluppo della Comunità ha inviato rifornimenti per assistere le persone colpite”. Il Dipartimento per la sicurezza nazionale ha inoltre confermato che “è stato schierato il supporto del SINAGIR (Sistema nazionale per la gestione globale dei rischi) con le forze federali sul posto”.

Da parte sua, il Ministero della Difesa ha riferito che “le Forze Armate sono schierate per fornire assistenza alla popolazione“. Fonti del Ministero hanno aggiunto che il Ministro Luis Petri è in contatto con il sindaco Federico Susbielles e coordinerà le azioni sul campo con il SINAGIR. Sul posto sono presenti la Prefettura della Marina e la Gendarmeria. Inoltre, tramite il Comando congiunto della Protezione Civile, sono operativi i mezzi di evacuazione via terra e via fiume.

Questo disastro meteorologico ricorda la tragica tempesta del dicembre 2023, che provocò 13 morti e la mancanza di elettricità in tutta la città.

Anche il comune di Coronel Rosales, vicino a Bahía Blanca, si trova ad affrontare una situazione critica a seguito della tempesta che ha colpito la regione nelle prime ore del mattino.

