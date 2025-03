Maltempo Argentina, aumenta il numero dei morti a Bahia Blanca: bilancio drammatico

MeteoWeb

E’ salito a 16 morti il numero delle vittime del maltempo nella città portuale di Bahia Blanca, in Argentina. I sommozzatori sono ancora alla ricerca di due bambine di un anno e di cinque anni che sono state travolte dalle inondazioni. La città, situata nel sud della provincia di Buenos Aires e sede di uno dei più grandi porti del Paese, ha visto una pioggia di un anno in poche ore venerdì, con numerosi quartieri e strade rapidamente inondati.

Il sindaco Federico Susbielles ha dichiarato in una conferenza stampa domenica che le inondazioni hanno causato danni alle infrastrutture per 400 milioni di dollari. In un post su X, il sindaco ha dichiarato che “ci sono 16 morti confermati, ma è probabile che ce ne siano altri”, mentre continuano le ricerche. Il governo ha autorizzato un aiuto d’emergenza per la ricostruzione di 10 miliardi di pesos (9,2 milioni di dollari).

