Maltempo Argentina, drammatica alluvione a Bahia Blanca: 3 giorni di lutto nazionale

Il presidente argentino Javier Milei ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale in seguito alla tragica tempesta di venerdì e alle successive inondazioni che hanno colpito Bahia Blanca e le aree limitrofe, causando numerose vittime. In un comunicato ufficiale, la presidenza ha annunciato un pacchetto di aiuti che include lo stanziamento di circa 10 miliardi di pesos (circa 9,4 milioni di dollari) per la riparazione e la ricostruzione della città.

Tra le misure adottate, è prevista l’installazione di un ospedale mobile con una capacità di 40 posti letto per garantire assistenza medica ai feriti. In segno di lutto, la bandiera nazionale sarà esposta a mezz’asta per tre giorni su tutti gli edifici pubblici, mentre funzionari e governanti dovranno indossare un nastro nero sul bavero.

Nel frattempo, i soccorritori di Bahia Blanca hanno confermato altri 3 decessi, portando il bilancio delle vittime a 16. Continuano inoltre le ricerche per numerose persone segnalate come disperse.

Argentina, drammatica alluvione a Bahia Blanca

