Maltempo Argentina, furiosa grandinata nella provincia di Santa Fe: imbiancate tante città | FOTO e VIDEO

Una forte tempesta ha colpito Rosario e altre città vicine della provincia di Santa Fe, nel nord dell’Argentina. La cosa più sorprendente è stata la grandine caduta in alcune zone, che ha lasciato uno strato di ghiaccio spesso alcuni centimetri su cortili, vie e strade, che si sono ricoperti di bianco, come se fosse neve. La grandine più intensa si è verificata a Baigorria, Roldán e Funes, tutte nella Gran Rosario, per poi spostarsi nelle zone settentrionali e nordoccidentali della città. Anche San Lorenzo è stata colpita. Si sono verificati anche blackout dovuti all’impatto della tempesta sulle linee elettriche.

Facundo Azar, rappresentante del Centro di monitoraggio meteorologico e climatico, ha spiegato a El Tres che le tempeste di tipo supercella sono state generate dalla quantità di umidità accumulata negli ultimi giorni. “Questi cluster hanno avuto origine a Cordova e si sono spostati in questa regione. In particolare, la tempesta che ha generato così tanta grandine a Baigorria, Funes e Roldán si è intensificata localmente e ha colpito la parte settentrionale del Dipartimento di Rosario e la parte meridionale del Dipartimento di San Lorenzo”, ha spiegato.

Oltre alla grande quantità di grandine accumulata sulle strade pubbliche, i chicchi di ghiaccio hanno causato danni, ad esempio alla scuola di San Ramón Nonato, dove parte del tetto è crollata a causa dell’intensità degli impatti sulla struttura.

Il sindaco di Funes, Roly Santacroce, ha chiesto ai residenti di evitare di uscire dopo la tempesta e ha affermato che quanto accaduto nella cittadina vicino a Rosario è stato “senza precedenti”.

Il suo omologo di Roldán, Daniel Escalante, ha espresso un sentimento simile, descrivendo La Capital: “sembrava una città innevata“. Walter, del corpo dei Vigili del Fuoco locale, ha parlato della stessa cittadina, dicendo che nei cortili delle case si erano accumulati tra i 15 e i 20 centimetri di grandine. “Sono stati dieci minuti intensi di grandine e pioggia”, ha raccontato.

Il maltempo ha causato problemi anche sull’autostrada Rosario-Córdoba, che in alcuni tratti si è allagata quando la grandine si è sciolta.

