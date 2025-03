Maltempo Argentina, tempesta a Córdoba: inondazioni, evacuazioni e salvataggi | VIDEO

MeteoWeb

Una tempesta ha colpito la provincia di Córdoba, nel nord dell’Argentina, provocando inondazioni, evacuazioni e salvataggi. Durante le operazioni è stato confermato che in un quartiere sono caduti più di 140 millimetri di pioggia. Come accaduto a Bahía Blanca, travolta da un’alluvione devastante nei giorni scorsi, nel giro di poche ore si sono verificate forti piogge, provocando il caos in città. Il comune di Córdoba ha comunicato che, secondo la rete di pluviometri e stazioni meteorologiche, sono caduti 140 millimetri di pioggia nel quartiere Pueyrredón, 120mm in Centro América, 119mm in San Jerónimo e 108mm in Monseñor P. Cabrera.

L’ultimo rapporto evidenzia che 56 persone sono state evacuate da più di 20 quartieri. Le zone più colpite sono General Mosconi, Las Violetas, Primero de Mayo, Villa Boedo, Argüello, Vila Páez, Villa Hermana Sierra, la cooperativa El Paraíso e la strada per Chacra de la Merced.

Il maltempo ha abbattuto gli alberi, danneggiato le auto mentre alcuni veicoli sono rimasti bloccati nell’acqua alta. In diverse zone della città, come il Parco Tablada, Villa Centenario e Alberdi, i residenti hanno segnalato che l’acqua è entrata nelle loro case e che alcune strade erano parzialmente allagate, rendendo difficoltosa la circolazione. La compagnia energetica provinciale Epec ha segnalato blackout dovuti a “guasti di media tensione“.

Salvataggi

La Direzione generale della Protezione Civile ha ricevuto 610 chiamate, la maggior parte delle quali richiedevano assistenza per alberi a rischio caduta, strade e marciapiedi crollati, strade allagate, assistenza sociale e richieste di evacuazione, tra le altre cose.

Riguardo alle persone colpite, non si segnalano feriti, anche se le autorità chiedono la massima cautela, “poiché si prevede che la pioggia continuerà nelle prossime ore”. Nel corso delle operazioni, la Polizia ha dovuto salvare un uomo e una donna rimasti bloccati nei loro veicoli a causa della piena del fiume a Costanera Sur. È stato prestato aiuto anche a un ragazzo di 14 anni, trascinato via per 100 metri dalla corrente di un canale nel quartiere di Los Gigantes.

Durante la tempesta, la Polizia ha anche riferito di aver ricevuto una chiamata di emergenza che ha portato gli agenti in via Arturo Illia 260 a Nueva Córdoba (un quartiere nel centro della città), dove hanno prestato soccorso a una donna, membro della Polizia Federale, con ferite al braccio causate dalla caduta di un albero sul veicolo su cui viaggiava.

Inondazioni anche a Villa Cabrera

Le stesse scene si ripetono a Villa Cabrera, travolta dalle inondazioni a causa delle forti piogge. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, anche in questa località le strade sono state invase dall’acqua, fino a trasformarsi in fiumi in piena.

