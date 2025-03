Maltempo, in Aspromonte forti nevicate e acqua ovunque: la siccità è un lontano ricordo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Aspromonte, selvaggia montagna della provincia di Reggio Calabria, ha vissuto come un po’ tutto il Sud Italia una pesante siccità lo scorso anno. L’episodio di siccità del 2024 è stato provocato dalla clamorosa assenza di precipitazioni liquide e solide (pioggia e neve) durante la scorsa stagione invernale (2023-2024): in quell’occasione, sui rilievi calabresi non ha nevicato praticamente mai, e anche la pioggia è stata rarissima. L’estate è stata difficile tanto che la diga del Menta ha raggiunto il suo livello più basso da quando è stata messa in funzione (pochi anni fa) e i comuni a valle hanno avuto il razionamento idrico.

Adesso la situazione si è completamente capovolta. Quest’inverno ha piovuto e nevicato tantissimo, compensando il deficit idrico della precedente stagione invernale. In montagna c’è ancora tantissima neve al suolo, e in questi giorni ne sta cadendo altra copiosa oltre i 1.700 metri di altitudine. In realtà nevica anche più in basso, a partire dai 1.600 metri, ma è mista a pioggia e molto bagnata. Soltanto oltre i 1.700 metri si deposita al suolo, andando ad incrementare un manto nevoso molto spesso che assicura una grande riserva per la prossima stagione estiva.

Ma sta anche piovendo in modo eccezionale: nelle zone interne sono caduti oltre 200mm di pioggia negli ultimi giorni, e la prossima settimana arriverà un altro grande carico di piogge con nevicate ulteriori, stavolta a quote più basse. La siccità, insomma, è ormai soltanto un lontano ricordo. “L’Aspromonte fa acqua da tutte le parti“, ha testimoniato oggi il nostro Massimiliano Pedi che ha immortalato la situazione ad alta quota durante un’avventurosa escursione a quote comprese tra 1.630 e 1.780 metri di altitudine nel comprensorio che circonda monte Nardello, sopra Gambarie. L’acqua è abbondantissima ovunque e scorre tra la neve copiosa, come possiamo osservare nelle bellissime immagini a corredo dell’articolo.

