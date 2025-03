Il maltempo assedia la Toscana: nuovi temporali in arrivo, portata dell’Arno in aumento

MeteoWeb

Nelle prossime ore sono attese piogge e locali temporali, che continueranno a interessare le zone settentrionali, in particolare le province di Pisa, Pistoia, Prato e Firenze, i fenomeni insisteranno sempre sulle stesse zone: è quanto riporta il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, fornendo un aggiornamento sulla situazione maltempo, evidenziando la “portata dell’Arno in aumento, 1400 metri cubi al secondo a Ponte a Signa, 1000 mc/s a Firenze Uffizi al primo livello di guardia. Invito tutti alla massima attenzione, ulteriore peggioramento nelle prossime ore“, sottolinea Giani.

Di seguito la situazione fiumi:

Servizio di piena della Regione Toscana attivo sull’ Arno , primo livello di guardia a Firenze, Bagno a Ripoli, Ponte a Signa, Montelupo;

, primo livello di guardia a Firenze, Bagno a Ripoli, Ponte a Signa, Montelupo; Sotto al primo livello a Fucecchio, Empoli, Pontedera e Pisa;

Sieve al secondo livello a Dicomano e Rufina;

Pesa a Turbone al secondo livello;

Ombrone pistoiese al primo livello a Pistoia, Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano;

Calice ad Agliana al primo livello;

Bisenzio a San Piero a Ponti al primo livello;

Lamone a Marradi al primo livello;

Fine a Castellina Marittima al primo livello;

Ema al primo livello a Grassina;

Egola a Fornacino al primo livello;

Usciana a Calcinaia al primo livello.

Una linea temporalesca si estende da Livorno verso Empoli-Firenze. Nelle ultime 3 ore si sono registrate precipitazioni su gran parte del territorio con cumulati fino a 27,8 millimetri a Firenze: lo fa sapere Palazzo Vecchio. Diffusi superamenti del primo livello di riferimento su tutto il reticolo monitorato del bacino dell’Arno, in particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, ma anche nell’aretino e nel pisano. Nel tratto fiorentino l’Arno, che in mattinata aveva a superare il primo livello di guardia, è arrivato raggiungere i 3,64 metri. La portata dell’acqua è ora a 1.121,50 metri cubi al secondo. Al momento si registrano problemi di rigurgito e mancata ricezione per il torrente Terzolle su via Mariti, per l’Ema in piazza Bacci e Cascine del Riccio. Sul posto la sala operativa della protezione civile del Comune ha inviato squadre che stanno già intervenendo.

Superamenti anche del secondo livello di riferimento (Sieve a Dicomano, Fornacina). A Dicomano attualmente il livello è intorno a 4.35, portata stimata 400 metri cubi al secondo. Nelle prossime 3 ore piogge e locali temporali continueranno a interessare le zone settentrionali, in particolare le province di Pisa, Pistoia, Prato e Firenze. Cumulati massimi in 3 ore fino a 30-50 mm. La situazione sarà scarsamente evolutiva nelle ore successive con fenomeni che riguarderanno sempre sulle stesse zone.

