Maltempo Bolivia, La Paz sotto shock: straripa il Huayñajahuira

Un violento temporale, accompagnato da intense precipitazioni e grandine, si è abbattuto martedì 25 marzo sulle zone montane a nord di La Paz, capitale amministrativa della Bolivia, provocando lo straripamento del fiume Huayñajahuira. L’evento atmosferico estremo ha colto di sorpresa residenti e autorità locali, generando momenti di forte tensione e preoccupazione tra la popolazione.

Il fiume, ingrossato repentinamente a causa dell’imponente volume d’acqua piovuta in poche ore, ha superato gli argini in alcuni punti, riversandosi su aree urbane adiacenti al suo corso. La piena ha interessato in particolare le abitazioni costruite a ridosso del letto del fiume, causando danni circoscritti ma comunque significativi per i residenti coinvolti. Nonostante l’intensità del fenomeno, le conseguenze sono state limitate grazie al tempestivo intervento delle autorità locali e dei servizi di emergenza, che si sono attivati rapidamente per mettere in sicurezza le aree più colpite.

A rassicurare la cittadinanza è intervenuto il sindaco di La Paz, Iván Arias, il quale ha confermato che i danni si sono concentrati solo su alcune case prossime al fiume e che, nel complesso, la situazione è tornata sotto controllo nelle ore immediatamente successive all’esondazione. Le squadre di soccorso e di monitoraggio idrogeologico sono rimaste operative sul territorio per tutta la giornata, valutando l’entità degli effetti dell’inondazione e predisponendo le eventuali misure di prevenzione per evitare nuovi episodi critici.

L’episodio ha riportato al centro dell’attenzione la vulnerabilità di alcune aree urbane di La Paz, in particolare quelle collocate lungo i corsi d’acqua che attraversano la città. Le autorità municipali stanno considerando nuove misure strutturali per migliorare il sistema di drenaggio urbano e rafforzare le difese idrauliche, in previsione di future precipitazioni intense, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Sebbene l’emergenza sia stata contenuta e non si siano registrate vittime, l’accaduto ha evidenziato ancora una volta quanto sia fondamentale investire in sistemi di allerta precoce, piani di evacuazione e infrastrutture resilienti per fronteggiare eventi meteorologici estremi che, come dimostrato anche da questa recente tempesta, possono verificarsi con estrema rapidità e impatto.

