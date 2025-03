Maltempo Bologna, il sindaco: “fase più critica, i fiumi salgono”

MeteoWeb

“Tutta la notte il Centro operativo comunale è rimasto aperto e ci sono le pattuglie della Polizia locale con i volontari che monitorano la situazione. Ora è il momento più critico perché il passaggio delle piogge su Bologna, in particolare sui crinali e sui colli, è più intenso“: è quanto ha affermato il sindaco Matteo Lepore, fornendo un aggiornamento sulla fase di maltempo in atto. “Si stanno effettivamente già vedendo innalzamenti dei livelli idrometrici dei torrenti e dei fiumi“, ha riportato il primo cittadino. “Abbiamo evacuato già da ieri le strade e i civici indicati: piani terra, seminterrati e interrati“, ha confermato il sindaco, rivolgendosi a chi vive nelle zone a rischio: “Non scendete in questo momento in cantina e in garage“, “non frequentiamo i sottopassi che possono allagarsi“. “La collaborazione – conclude il primo cittadino – in questo momento è la cosa più importante“.

Stamattina “sta entrando su Bologna e sulla collina la precipitazione più intensa: i torrenti sono previsti in rapido innalzamento“, ha riportato l’amministrazione sui propri canali ufficiali.

