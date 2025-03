Maltempo nel Bolognese: preoccupa la frana a San Benedetto Val di Sambro | FOTO

MeteoWeb

Preoccupazione per la frana a San Benedetto Val di Sambro (BO), in località Ca’ di Sotto, riattivatasi dopo le alluvioni dei mesi scorsi e che ieri, a seguito del forte maltempo, ha creato nuovi problemi e allagamenti nelle abitazioni vicine al fronte della frana. A fornire un aggiornamento è il sindaco Alessandro Santoni: “Gli ultimi due giorni sono stati probabilmente i più difficili a distanza di mesi, da quando si è attivata la frana delle Cà di Sotto. Le grandi quantità di acqua che si sono abbattuti anche sul Comune, hanno ulteriormente aggravato le situazioni di criticità che purtroppo si evidenziarono fin da subito. Il livello delle acque a monte della frana ha attivato nella serata di ieri il canale sfioratore realizzato per allontanare le acque: idraulicamente ha funzionato, limitando i danni che si sarebbero potuti manifestare in mancanza di tale opera, ma che purtroppo non ha evitato ulteriori allagamenti di abitazioni prossime allo sbarramento“.

“Questa mattina – ha proseguito il primo cittadino – abbiamo fatto un sopralluogo assieme alla Città Metropolitana di Bologna alla presenza del delegato Enrico Di Stasi e dei suoi collaboratori, che ringrazio. Assieme a lui abbiamo condiviso la necessità di affrontare il problema in maniera strutturata e di prospettiva: gli ho chiesto di inserire anche questa frana all’interno del “Dossier Bologna”. L’ho anche informato della richiesta avanzata nei giorni scorsi alla Regione: un incontro tecnico da tenersi nelle prossime settimane per capire quali siano le progettualità future che si intendono mettere in campo“.

