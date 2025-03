Maltempo, bufere di neve in Abruzzo: accumuli eccezionali oltre i 1.400 metri | FOTO

MeteoWeb

Bufere di neve stanno colpendo l’Abruzzo da ieri, con accumuli eccezionali oltre i 1.400 metri. Particolarmente interessata la zona della Majelletta, dove in poche ore ieri sono caduti oltre 50-60 cm di neve, superando oggi l’altezza delle auto posteggiate davanti all’Hotel Mammarosa, a 1.620 metri di quota. Nevicate abbondanti anche a Campo Imperatore. L’ondata di maltempo è causata da una perturbazione collegata a un vortice di bassa pressione, che insisterà anche nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

