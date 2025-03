Maltempo Calabria, frana sulla SS18: tecnici Anas al lavoro, strada chiusa e traffico deviato su viabilità locale

MeteoWeb

Sono in corso, da parte dei tecnici Anas, le verifiche e il monitoraggio delle parti instabili della scarpata di monte adiacente alla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nei pressi del 433,000 a Vibo Valentia, dove nella serata di ieri si è verificata la caduta di massi sulla carreggiata. La chiusura al traffico della statale resterà in vigore fino al termine delle operazioni di disgaggio e rimozione del materiale, che saranno avviate nella prossima settimana, dalla ditta incaricata da Anas, in regime di urgenza.

Il traffico veicolare al momento viene deviato lungo le strade locali. Il Personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità in piena sicurezza. “Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148″, si legge in una nota.

