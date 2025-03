Maltempo Calabria, incidenti sulla A2 nel Vibonese: traffico in tilt

MeteoWeb

Due incidenti stradali hanno parzialmente bloccato la circolazione sull’A2 nel tratto compreso tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. In direzione Sud, un camion ha perso il rimorchio che è andato a occupare buona parte della carreggiata, chiusa per circa un’ora per permettere la rimozione del mezzo. In direzione Nord, invece, un’auto ha perso il controllo, finendo fuoristrada. A rendere le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità più complicate è la pioggia intensa, che sta causando danni e disagi in tutto il Vibonese.

