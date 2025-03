Maltempo Calabria, il forte vento piega un lampione a Villa San Giovanni | VIDEO

MeteoWeb

Il forte vento è probabilmente la causa della pericolosa inclinazione di un lampione a Ferrito, quartiere di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Come testimoniano le immagini riprese da Graziano Tomarchio, il lampione pende pericolosamente sulla carreggiata, rappresentando un rischio per l’incolumità dei cittadini, che hanno avvertito la Polizia. Gli agenti sono arrivati prontamente sul posto per mettere in sicurezza la zona.

