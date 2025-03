Maltempo Cina, Kaifeng sott’acqua dopo forti piogge | VIDEO

MeteoWeb

Nelle ultime ore, piogge da leggere a moderate hanno colpito la maggior parte delle aree a nord del fiume Huaihe nell’Henan, nella Cina centro-orientale, con forti piogge registrate a Nanyang, Pingdingshan, Kaifeng, Zhengzhou e altre località. A Kaifeng, le forti piogge hanno causato gravi allagamenti. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano le strade finite sott’acqua, con gravi difficoltà per la circolazione.

L’ufficio meteorologico provinciale dell’Henan aveva previsto per tutta la giornata di oggi, domenica 2 marzo, nuvole sull’intera provincia, con piogge moderate che si trasformeranno in nevicate da moderate a intense a nord del Fiume Giallo e a Sanmenxia e Luoyang, e forti nevicate in alcune contee e città; piogge da moderate a intense a Xinyang e nel sud di Zhumadian, accompagnate da tuoni e fulmini; in altre contee e città, piogge moderate che si trasformeranno in pioggia e neve o nevicate da leggere a moderate, accompagnate da brevi precipitazioni ghiacciate e pioggia ghiacciata.

