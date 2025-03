Maltempo Colombia, inondazioni a Cali: strade e case allagate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge hanno causato diverse emergenze a Cali, in Colombia, a causa di inondazioni in diverse zone della città, collassi del sistema fognario e blocchi del traffico. In particolare, una delle zone più colpite è il quartiere La Campiña, nel nord della Valle del Cauca, dove i residenti segnalano che il torrente El Bosque è straripato, allagando diverse case. I cittadini hanno segnalato sui social media le strade allagate, soprattutto in zone come La Nave e Siloé. Anche il quartiere di Santa Isabel è gravemente colpito. In alcune zone, il livello dell’acqua ha raggiunto livelli tali che si potevano addirittura vedere persone muoversi per le strade a bordo di gommoni.

Inoltre, è stato segnalato un danno a un trasformatore a causa della caduta di un albero, lasciando una zona della città senza elettricità.

Tra gli incidenti più eclatanti, due donne sono rimaste intrappolate in un furgone nella zona di Chipichape, a nord della città. Secondo le informazioni fornite dai Vigili del Fuoco, gli sforzi si sono concentrati sull’evacuazione delle donne rimaste intrappolate nel loro veicolo, rimasto immobilizzato in mezzo a una strada completamente allagata.

Foto



