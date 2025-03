Maltempo, criticità diffuse sulle strade di Emilia Romagna, Liguria e Toscana: il punto

MeteoWeb

Le abbondanti piogge continuano a mettere alla prova le statali della regione Toscana, ma anche in Emilia Romagna e Liguria, dove il maltempo sta creando criticità diffuse alla circolazione stradale. L’Anas è in prima linea lungo la rete stradale e autostradale di competenza per ridurre i disagi agli utenti. In Toscana: la statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è chiusa da ieri a causa di diverse frane, tra il km 65,500 e il km 66,000 a San Marcello Piteglio. È stato riaperto poco fa il tratto della statale 12 al km 45,000 nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca). La statale 65 “della Futa”, è chiusa in entrambe le direzioni per allagamento, in località Vaglia (dal km 13 al km 24) nella città metropolitana di Firenze. Chiusa la statale 67 ”Tosco Romagnola’ a causa dell’esondazione del fiume Sieve, dal km 112,800 al km 113,100; per frana dal km 59,000 al km 61,000 a Montelupo Fiorentino; tra il km 121,000 al km 121,500 a causa di uno smottamento a Dicomano (FI), tra il km 46,600 al km 46,650 per allagamento del piano viabile, e in prossimità del km 106,000 a Rufina. Inoltre, al momento risultano temporaneamente chiuse le statali 68 ‘Di Val Cecina’ dal km 43,300 al km 43,800, la statale 719 ‘Prato Pistoia’ per allagamento dal km 6,600 al km 6,900 e la Galleria Montenero sulla statale 1 ‘Aurelia’, chiusa per allagamento in direzione confine con la Francia nel tratto compreso tra il km 308,000 e il km 310,500 a Livorno.

In Emilia Romagna: a causa del cedimento del piano viabile, a seguito delle avverse condizioni metereologiche permane la chiusura, in direzione Sestri Levante, della strada statale 523 “Del Colle di Cento Croci’ nel tratto compreso tra il km 7,400 e il km 7,600 all’altezza di Berceto in provincia di Parma. Sulla statale 654 ‘Di Val Nure’, è istituito un senso unico alternato a causa di uno smottamento, al km 52,200 a Ferriere, in provincia di Piacenza.

In Liguria: per una frana, è temporaneamente chiuso il tratto sulla statale 1 ‘Aurelia’, al km 551,000 ad Arenzano in provincia di Genova. Gli automobilisti sono invitati a prestare massima prudenza durante gli spostamenti e a consultare gli aggiornamenti sulla viabilità per affrontare i viaggi in maniera sicura.

