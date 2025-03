Maltempo: crolla muro di cinta di dimore storiche nel Comasco

MeteoWeb

Le piogge che in questi giorni hanno battuto anche la provincia di Como, hanno provocato questa mattina il cedimento di un beve tratto del muro di cinta del parco di Villa Somaini, a Lomazzo, costringendo il Comune a interrompere la lungo la sottostante via Volonté, una strada percorsa da traffico veicolare ma anche da moltissimi pedoni e ciclisti. L’intervento di vigili del fuoco e protezione civile ha consentito di garantire una provvisoria messa in sicurezza, prima dei lavori che dovranno provvedere al ripristino del muro e del terrapieno che lo sostiene. Il toponimo di Villa Somaini si riferisce in realtà a un complesso che comprende due dimore storiche – la cinquecentesca Villa Raimondi e la settecentesca Somaini – con le loro dipendenze. L’intero complesso, comprensivo del parco, è monumento nazionale.

