Allerta maltempo, due importanti partite tra Serie A e Serie B a rischio rinvio! E tante altre sotto la pioggia

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, ripartono i campionati di Serie A e Serie B. Il rientro in campo sarà però accompagnato dal maltempo, in particolare nelle regioni del Sud Italia, dove piogge intense e temporali potrebbero influenzare il regolare svolgimento di alcune partite. In Serie A, il weekend calcistico sarà bagnato per diverse squadre. Le sfide Venezia-Bologna (sabato ore 15:00), Napoli-Milan (domenica ore 20:45), Verona-Parma (lunedì ore 18:30) e Lazio-Torino (lunedì ore 20:45) si giocheranno con molta probabilità sotto la pioggia. Tuttavia, al momento, nessuna di queste partite è considerata a rischio rinvio: i fenomeni non saranno estremi.

Discorso diverso per Lecce-Roma, in programma sabato alle 20:45: il match è rischio a causa dell’ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sul Salento, con piogge torrenziali e forti raffiche di vento che potrebbero compromettere la praticabilità del terreno di gioco. I fenomeni saranno sparsi a macchia di leopardo sulla penisola salentina, quindi il rischio è tale ma non assoluto: potrebbe anche essere colpita dal maltempo soltanto un’area limitrofa allo stadio via del Mare, risparmiando la zona del match e consentendone il regolare svolgimento.

Allerta Meteo sulle partite di Serie B

Anche in Serie B si prevede un fine settimana complicato. La sfida Cosenza-Pisa, in programma sabato alle 15:00, è a serio rischio rinvio per il maltempo che colpirà la Calabria in modo molto intenso. Altre partite di Serie B come Mantova-Südtirol (sabato ore 15:00), Modena-Catanzaro (sabato ore 15:00), Cremonese-Cittadella (sabato ore 17:15) e Salernitana-Palermo (domenica ore 17:15) si disputeranno probabilmente in condizioni meteorologiche avverse, sotto la pioggia, ma non tale da comprometterne il regolare svolgimento.

Le autorità locali e la Lega calcio monitoreranno l’evoluzione della situazione meteo nelle prossime ore per prendere eventuali provvedimenti.

