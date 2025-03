Maltempo Ecuador, alluvione a Piñas: esondazioni e frane, decine di case distrutte | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge registrate nella notte di venerdì 28 febbraio sulla costa dell’Ecuador hanno causato molteplici emergenze. Una delle allerte più gravi si è verificata nel cantone di Piñas, nella provincia di El Oro, travolta da un’alluvione. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la forza dell’acqua che travolge veicoli e motociclette, con le strade trasformate in fiumi. Decine di case e veicoli sono rimasti danneggiati dai detriti trasportati dalla corrente, mentre gli abitanti della zona hanno cercato di trovare riparo. Sono state segnalate anche frane. A causa dell’emergenza, il servizio elettrico ha subito interruzioni.

40 famiglie (80 persone) sono state evacuate a scopo precauzionale e trasferite in alloggi temporanei. Le autorità, composte dalla Segreteria per la gestione dei rischi e da funzionari locali, hanno schierato squadre di emergenza per aiutare le vittime.

“La pioggia è stata piuttosto intensa, dopo mezz’ora si è sentito un forte rumore e la corrente è andata via completamente”, ha detto un giornalista di PRIMICIAS che si trova a Piñas. “La gente è uscita con le torce elettriche e ha corso e urlato. E si poteva vedere che la terra copriva parte di una casa a tre piani. Poi un uomo ha gridato forte che tutti erano al sicuro. La gente stava perlustrando la zona con le torce elettriche”, ha detto.

Il messaggio del Presidente Daniel Noboa

Il Presidente Daniel Noboa ha pubblicato un messaggio su X dopo aver appreso dell’emergenza maltempo a Piñas. “Ho ordinato l’immediato dispiegamento di tutte le istituzioni statali per far fronte all’emergenza a El Oro, in seguito alle forti piogge e allo straripamento dei fiumi a Piñas“, ha affermato. “Non aspetteremo né discuteremo su chi è il responsabile. Ciò che conta è proteggere i cittadini e ridurre i danni. Ecco perché stiamo agendo ora”, ha concluso.

Le forti piogge continueranno

Secondo le previsioni dell’Istituto nazionale di meteorologia e idrologia (INAMHI), queste condizioni meteorologiche persisteranno fino a martedì 4 marzo in Ecuador. Secondo l’ultimo rapporto dell’ente, le forti piogge continueranno in gran parte del Paese. Il rapporto prevede precipitazioni di intensità moderata ed elevata, soprattutto nella zona costiera. Le province più colpite in questa zona saranno: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro ed Esmeraldas.

Foto

/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.