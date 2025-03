Maltempo in Ecuador, annunciati aiuti alla popolazione colpita

MeteoWeb

Daniel Noboa, presidente dell’Ecuador e candidato alla rielezione, ha emesso 3 decreti per fornire assistenza finanziaria alla popolazione, nel contesto della crisi economica e dell’emergenza causate dal maltempo. Le misure sono state annunciate poche ore prima dell’inizio della campagna elettorale per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, che si terrà il 13 aprile, in cui Noboa si confronterà con Luisa González.

Le iniziative mirano a sostenere i cittadini più vulnerabili, rilanciare l’economia e alleviare le sofferenze delle persone colpite dal maltempo in diverse regioni del Paese. Allo stesso tempo, Noboa ha ordinato alla compagnia petrolifera statale Petroecuador di versare un risarcimento preliminare per l’equivalente di circa 430 euro alle famiglie colpite dalla fuoriuscita di greggio avvenuta il 13 marzo nella provincia di Esmeraldas, si legge in una nota della Presidenza. L’incidente ha contaminato i fiumi e gli habitat della fauna selvatica, costringendo il governo a emettere una dichiarazione di emergenza di 60 giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.