Maltempo Ecuador, inondazioni a Guayaquil: il bilancio della stagione delle piogge è drammatico | VIDEO

In totale, 14 persone sono morte e 75.979 sono state colpite finora a causa degli effetti della stagione delle piogge in Ecuador dall’inizio dell’anno, ha riferito la Segreteria nazionale per la gestione dei rischi (SNGR). Il bilancio complessivo è di 91 feriti, il numero delle abitazioni colpite è salito a 20.092, mentre 87 sono state distrutte. Secondo l’SNGR, sono morti 45.328 animali, sono andati perduti più di mille ettari di raccolti, sono stati colpiti 16 ponti, tre dei quali sono andati distrutti, e le piogge hanno danneggiato quasi 30 chilometri di strade in diverse parti del Paese.

Le zone più colpite si trovano nelle province costiere di Guayas, Manabí e nella provincia tropicale di Los Ríos. La regione con il numero più alto di persone colpite è Manabí, con 50.011, seguita da Guayas, con 13.226.

Proprio in queste ore, altre inondazioni stanno colpendo Guayaquil, nella provincia di Guayas, dove le strade si sono trasformate in fiumi a causa delle intense piogge, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Al momento, l’SNGR mantiene l’allerta rossa di emergenza regionale in sei delle ventiquattro province dell’Ecuador (Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas e Santa Helena), mentre Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja e Santo Domingo de los Tsáchilas sono in allerta arancione.

Finora restano attivi 20 rifugi temporanei, dove ricevono assistenza 850 persone.

Maltempo Ecuador, strade come fiumi a Guayaquil

