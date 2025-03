Maltempo in Ecuador, strade come fiumi a La Aurora | VIDEO

MeteoWeb

Ieri forte maltempo ha colpito l’Ecuador, ed in particolare la località di La Aurora con piogge intense e venti potenti che hanno causato gravi allagamenti e disagi. Le precipitazioni abbondanti, registrando accumuli significativi, hanno portato alla saturazione del suolo e al rapido innalzamento dei corsi d’acqua. Le zone più colpite, come La Joya e Villa del Rey, sono state invase dall’acqua che ha trasformato le strade in veri e propri fiumi. La situazione è stata aggravata dall’assenza di un sistema di drenaggio efficiente, che ha impedito il deflusso dell’acqua.

Maltempo, drammatica alluvione in Ecuador

