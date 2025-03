Maltempo Emilia Romagna, la situazione a Bologna: si attendono le piene di Reno e Savena

MeteoWeb

Oggi a Bologna sono confermate le semifinali di Coppa Italia di A2 di basket previste al PalaDozza e domani le scuole potrebbero riaprire. Lo spiega il sindaco, Matteo Lepore, intervistato da E’tv per un aggiornamento sulla situazione maltempo. “Per quanto riguarda il capoluogo – riferisce Lepore – abbiamo in questo momento una situazione stazionaria. Molti cittadini segnalano con un po’ di sorpresa che è uscito il sole, ma ci sarà presto di nuovo pioggia, questo dicono le allerte”. Intanto, “l’allerta è confermata rossa quindi bisogna seguire le indicazioni fornite già nella serata di ieri“, ribadisce il primo cittadino, spiegando che oltre 100 operatori della Polizia locale e i volontari della Protezione Civile “da questa notte presidiano i fiumi, i torrenti e le zone allagate a ottobre“. In particolare si attende il passaggio delle piene del Reno e del Savena ed “è chiaro che in questo momento preoccupano di più i fiumi“, aggiunge Lepore, ma “vedremo poi con le piogge che cadranno”.

Rispetto alle previsioni di ieri, “l’area interessata è più distribuita, lo stesso quantitativo di pioggia prevista ieri non cadrà probabilmente tutta sul capoluogo ma più distribuita – riferisce il sindaco – e questo potrebbe ridurre l’impatto. Ma sarà bene vedere cosa accadrà nel pomeriggio“.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, “abbiamo deciso insieme al prefetto di dare il via libera alle semifinali di Coppa Italia di A2 di basket al PalaDozza – segnala Lepore – perché si tratta di un’area non particolarmente interessata dalla perturbazione e non ci dovrebbero essere problematiche, quindi abbiamo deciso di non chiudere il palazzo dello sport e portare avanti questa attività“. Ma ciò non significa che sul resto del territorio non resti valida l’ordinanza su centri sportivi e i parchi, avverte Lepore, “perché questi spesso insistono su aree più vicine alle zone critiche”.

Per quanto riguarda le scuole, una decisione sarà comunicata dopo la riunione del Centro operativo comunale prevista nel primo pomeriggio, spiega il sindaco, perché in quella sede “guarderemo le allerte di oggi e domani, con i dati che arrivano da tutte le zone”. Ma intanto, “a meno di particolari allarmi che al momento non conosco, dovremmo andare verso una riapertura delle scuole”, anticipa Lepore, pur ribadendo che una scelta definitiva sarà presa a breve.

“Segnaliamo allagamenti in alcune strade collinari come via di Barbiano (chiusa solo per i mezzi a due ruote), via Torriane e Via del Meloncello – si legge in un aggiornamento del Comune – che rimangono comunque al momento percorribili, con la Polizia locale sul posto per presidiare la situazione. Continuiamo a monitorare la situazione e invitiamo alla prudenza chi si sta muovendo sulle strade e a rispettare tutte le prescrizioni già comunicate, contenute nelle ordinanze firmate ieri”.

Per quanto riguarda invece l’area metropolitana, Lepore cita in particolare i territori di San Lazzaro, Pianoro, Ozzano e la Val di Zena: “il Savena è sempre il più attenzionato, anche per gli impatti visti sulla popolazione negli scorsi episodi di alluvione”.

Danni e disagi per il maltempo nel Bolognese

Danni e disagi per il maltempo in tutto il Bolognese. Sono in corso a Imola le evacuazioni di 35 persone in via Ponticelli Pieve per una frana “che ha interessato l’ultimo tratto dell’unica strada che porta alla frazione“, avverte il Comune, che ha disposto la chiusura dell’arteria stradale e chiede di “evitare spostamenti nella zona”. Sono state disposte, in via preventiva, la chiusura di Ponte Tosa, Ponte Viale Dante, via Quarantini e via Tiro a Segno. I livelli del Santerno sono in lieve calo fino a Codrignano, mentre da lì prosegue la propagazione dell’onda di piena così come per gli altri corsi d’acqua a partire dall’Idice e dagli affluenti del Reno.

Smottamenti, frane e alcuni allagamenti, per ora contenuti, in provincia. In località Castel del Rio, comune della Valle del Santerno, i Vigili del Fuoco segnalano due piccoli smottamenti sulla provinciale, senza danni per le persone.

Il Comune di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, dove da ieri sera ci sono state alcune evacuazioni preventive, segnala l’allagamento di alcune strade e sottopassi con qualche difficoltà nella circolazione, dopo le piogge del primo mattino. Nessun danno alle persone. Sulla SP36 Val di Zena, in particolare nella zona del Farneto, “si sono verificati alcuni ruscellamenti: la strada al momento è chiusa al traffico, come da disposizioni della Città metropolitana”, fa sapere il Comune che ha chiuso anche via Montebello, via Martiri di Pizzocalvo e via Caselle. Le pattuglie della Polizia locale e le squadre dei tecnici comunali, si fa sapere, “sono al lavoro sul territorio per monitorare la situazione dei corsi d’acqua minori, coordinare gli interventi e raccogliere segnalazioni su eventuali criticità”.

