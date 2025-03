Maltempo Emilia Romagna, così il Cavo Napoleonico ha salvato dalle piene il bacino del Reno

MeteoWeb

Nell’arco di circa 40 ore, dal 14 al 16 marzo, il Cavo Napoleonico, canale artificiale multifunzione della pianura emiliana che collega i fiumi Reno e Po, ha scaricato 14 milioni di metri cubi d’acqua. Lo scolmatore è stato ideato all’inizio dell’Ottocento, per poi essere realizzato negli anni ‘60 del XX secolo. Il volume d’acqua scaricato durante l’ultima ondata di maltempo in Emilia Romagna è stato enorme, decisivo per ridurre il picco di piena in passaggio sul Reno e per mantenere i livelli all’interno degli argini nel tratto di valle, verso Gallo, Gandazzolo e Ravenna. Al Cavo, infatti, è affidato lo ‘scolmo’ delle piene del Reno più gravose verso il Po, che con la sua maggiore ampiezza può accogliere notevoli quantitativi di acqua.

È anche dal Cavo – in gestione all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile (Ufficio territoriale di Bologna) – che dipende la sicurezza della bassa pianura bolognese, ferrarese e, in parte, ravennate.

Con l’ultimo evento meteo, si è registrato un significativo innalzamento dei livelli idrometrici su tutti i corsi d’acqua del bacino del Reno, con particolare attenzione al Reno stesso. Le misurazioni all’idrometro della Chiusa di Casalecchio, alle porte di Bologna, avevano da subito confermato le condizioni critiche previste per l’intera asta fluviale, in particolare nel tratto più delicato, noto come Cavo Benedettino, che si estende da Sant’Agostino per circa 30 chilometri e si collega all’antico corso abbandonato del Po di Primaro, per arrivare fino al mare. Per far fronte a questa situazione, è stato necessario attivare uno dei più importanti sistemi idraulici del territorio: l’opera Reno Panfilia, il Cavo Napoleonico e l’opera Po.

