Maltempo Emilia Romagna: evacuazione totale in due frazioni di Ravenna, attesa piena del Lamone a Faenza

MeteoWeb

La piena del Lamone causa evacuazioni anche nel Comune di Ravenna. In particolare si tratta delle frazioni di Santerno e Ammonite, dove l’evacuazione è totale, dal confine con il Comune di Russi alla rotonda delle Ammonite. Per quanto riguarda invece Mezzano, Glorie, Borgo Masotti, Torri, Grattacoppa, Conventello e San Romualdo, deve lasciare l’immobile chi si trova entro i 300 metri dall’argine del fiume, come disposto anche dal Comune di Bagnacavallo.

Tutti gli altri possono recarsi ai piani alti, ovviamente solo se si trovano in un immobile a più piani. Per chi non può essere ospitato da familiari o amici è attivo il punto di accoglienza predisposto dal Comune nelle palestre dell’Iti e dei Geometri, con ingresso da via Cassino, aperto dalle 18 di oggi, venerdì 14 marzo.

Piena del Lamone in serata a Faenza

“La criticità principale rimane quella del fiume Lamone, ma ovviamente abbiamo superamenti di soglia gialla nel bacino del Reno e su altri fiumi romagnoli. E quindi bisogna prestare la massima attenzione”. Lo dice il Presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, nell’aggiornamento sulla situazione maltempo. “Si sovrappongono due grandi eventi di pioggia, quello della nottata e quello della mattina. Ci stiamo avvicinando al rialzo nel territorio del Comune di Faenza, la piena dovrebbe essere tra le 20 e le 21 a Faenza e poi proseguire nel territorio di Bagnacavallo e Russi fino ad arrivare sul Mezzano tra le 5 e le 6 della mattina. Le stime ci parlano di un evento lievemente inferiore a quelli dell’anno scorso. Ma dobbiamo continuare a prestare la massima attenzione“, aggiunge.

Sull’Appennino Reggiano frana a Cervarolo sulla SP9

A causa della pioggia, una frana è caduta sulla strada provinciale 9 “delle Forbici” all’altezza di Cervarolo, nel Comune di villa Minozzo, sull’Appennino Reggiano. Lo comunica la Provincia di Reggio Emilia, che ha disposto sulla carreggiata il senso unico alternato, regolato da un semaforo, con limitazione della velocità a 30 chilometri orari. Misure, spiegano da Palazzo Allende, che rimarranno in vigore “fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza“.

Nel Comune capoluogo, invece, tra i disagi registrati, l’allagamento del sottopasso vicino al Conad le Querce e di una parte del parcheggio dell’ospedale Santa Maria Nuova. A causa delle forti piogge, si è già trasformata in una “piscina”, la piazza del “Popol Giost” in via Roma a Reggio Emilia, inaugurata dal Comune lo scorso 8 marzo.

Frana sulla statale 523 a Berceto

Per una frana dovuta alla pioggia è chiusa la strada statale 523 “Del Colle di Cento Croci” nel tratto compreso tra i chilometri 7,400 e 7,600 all’altezza di Berceto, in provincia di Parma, in direzione Sestri Levante. Lo comunica Anas, intervenuta per consentire il ripristino della viabilità. Al momento sono presenti delle deviazioni al chilometro 8,400 (su strada Bergotto) e al chilometro 7,400 su (SP19).

Problemi su quindicina di strade provinciali nel Bolognese

In seguito alle intense precipitazioni di ieri e oggi, sulle strade provinciali di Bologna “si sono verificate alcune problematiche, la maggior parte delle quali con interventi di risoluzione terminati o in corso, senza significative limitazioni della circolazione”. Lo riferisce la Città metropolitana, in una nota. Una quindicina le strade che hanno subito le conseguenze del maltempo, due quelle interessate da limitazioni. Una è la SP8 Castiglione-Baragazza-Campallorzo, al chilometro 13 (in località San Giacomo, sul territorio di Castiglione dei Pepoli): la strada è stata chiusa, con deviazione su una via comunale parallela. L’altra è la SP36 Val di Zena: in questo caso la strada è stata precauzionalmente chiusa al traffico dalla mezzanotte di ieri ma si è deciso di riaprirla a partire dalle 17 di oggi, con le consuete limitazioni: residenti, accedenti alle proprietà private, trasporto pubblico e autorizzati.

“Le previsioni che abbiamo sul pomeriggio e la sera sono di pioggia sul capoluogo e sui colli. La pioggia prevista ha una caratteristica differente, ma comunque intensa. Dovrebbe avere un impatto importante, ma comunque differente rispetto a quello immaginato ieri. Questo non significa che le ordinanze e le indicazioni che abbiamo dato non siano da prendere in seria considerazione. Quindi manteniamo alta l’allerta che oggi è rossa”. Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con un aggiornamento su Facebook in merito al maltempo. “Non recatevi nei garage e nei seminterrati – dice ancora il sindaco rivolgendosi ai cittadini -. Monitoriamo le piene dei fiumi, in particolare sul Reno e sul Savena questa è la parte che ci preoccupa maggiormente le frane, gli smottamenti che si potranno avere nelle prossime ore probabilmente nelle prossime ore”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.