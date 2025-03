Maltempo Emilia Romagna: al via rimozione tronchi nei fiumi, fessurazioni sull’argine del Lamone

MeteoWeb

Passata l’ondata di maltempo del weekend e tornati alla normalità i livelli idrometrici dei fiumi, sono iniziate in Emilia Romagna le operazioni di rimozione di tronchi e legname dagli alvei, così come le verifiche dei tecnici della Protezione Civile sulla tenuta degli argini. Stamattina primo sopralluogo lungo il Lamone, all’altezza di Villanova di Bagnacavallo, nel Ravennate. Sono state rilevate infatti alcune fessurazioni sull’argine sinistro del fiume. Una situazione, questa, monitorata da subito dai volontari di Protezione Civile, mentre già ieri si era svolta una prima verifica dei tecnici dell’Ufficio territoriale di Ravenna e dei Vigili del Fuoco. Oggi una nuova ispezione: si è deciso di intervenire, con risorse dell’Agenzia, con un primo intervento urgente di impermeabilizzazione delle fessurazioni e, successivamente, con un altro più strutturato, in modo da mettere in sicurezza l’arginatura.

A questo proposito, la Regione proporrà al Commissario straordinario per la ricostruzione, Fabrizio Curcio, un investimento da 7 milioni di euro per realizzare la seconda fase dell’intervento, all’interno dell’ordinanza commissariale 13 ter.

Sul Lamone, inoltre, è in programma per domani un altro sopralluogo per verificare le condizioni del muro di via Renaccio, a Faenza (RA), realizzato nei mesi scorsi a barriera di alcune delle zone più a rischio della città.

Sopralluoghi

I tecnici della Protezione Civile regionale a breve avvieranno verifiche e controlli anche su Santerno, Senio, Ronco e Montone, interessanti dalle piene dello scorso fine settimana. Da giovedì 13 marzo, sono in corso sopralluoghi continui anche nel Bolognese, in particolare sul Reno e sui corsi d’acqua del suo bacino: Idice, Quaderna, Gaiana, Sillaro, Samoggia, Lavino, Savena, Zena, e i canali Savena Abbondanato, Navile, Diversivo.

Rimozione tronchi

Sempre sul Lamone, sta procedendo la pulizia dell’area golenale a monte del ponte di Mezzano, nel Ravennate. I tecnici dell’Agenzia regionale hanno rimosso tronchi, rami e altro materiale portato a valle dal fiume: verrà trasferito nell’apposita area di stoccaggio predisposta dal Comune di Ravenna, in base all’ordinanza firmata dal Presidente della Regione, Michele de Pascale, sulla gestione e smaltimento dei rifiuti.

Il Consorzio di Bonifica della Romagna, invece, ha già rimosso gran parte dei tronchi accumulati sugli argini del Ronco alla chiusa San Bartolo e, a breve, verrà predisposta l’ultima parte dell’intervento.

La Protezione civile ricorda, infine, che è vietato circolare, in qualunque modo e con qualunque mezzo, sugli argini, così come è vietato entrare in acqua.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.