Maltempo Emilia Romagna, frana lascia senz’acqua Brisighella

Alcune zone del Comune di Brisighella (Ravenna), sull’Appennino romagnolo, al confine con la Toscana, sono senza acqua a causa di una frana che ha messo fuori servizio la sorgente del Ravale e il potabilizzatore di Campigno. I tecnici sono al lavoro per cercare di creare un collegamento d’emergenza per assicurare un minimo di fornitura idrica. Nel frattempo, sono state messe in funzione delle autocisterne a servizio dei paesi di San Cassiano e Fognano.

