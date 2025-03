Maltempo Emilia-Romagna, la grandine imbianca il Modenese nella notte | FOTO

MeteoWeb

Nella notte il maltempo ha colpito l’Emilia-Romagna, con temporali intensi tra il Bolognese e il Modenese. A Guiglia (MO), la grandine ha imbiancato strade e tetti, trasformando il paesaggio in uno scenario quasi invernale. L’instabilità atmosferica è dovuta a una serie di perturbazioni che continuano a interessare la Penisola, portando precipitazioni e fenomeni intensi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.