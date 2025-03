Maltempo Emilia Romagna, soglia rossa in aumento per 3 fiumi: paura nel Ravennate

MeteoWeb

Sarà una nottata di paura quella che si prospetta per i cittadini dell’Emilia Romagna, alle prese con l’ennesima forte ondata di maltempo degli ultimi due anni. A preoccupare sono soprattutto i tre fiumi che scorrono in provincia di Ravenna, ossia il Mezzano, il Lamone – già costantemente oltre la soglia 3 durante tutta la giornata – e il Reda. Secondo l’ultimo monitoraggio, i tre corsi d’acqua rimangono in soglia rossa, ma con tendenza in aumento, visto che le precipitazioni hanno ricominciato ad interessare il territorio regionale in maniera persistente con l’arrivo delle ore serali.

Sempre nel Ravennate, rimane in soglia rossa, ma in calo, la portata del fiume Santerno, mentre sono attualmente in soglia arancione i torrenti Coccolia, Fusignano, Alfonsine, San Bartolo e Senio a Cotignola. Mentre la pioggia continua a scendere copiosamente, oltre che sulla Romagna, anche sulle province occidentali della regione, vengono segnalati in soglia arancione crescente anche i fiumi Ronco a Meldola, Ponte Braldo e Ponte Vico (Forlì-Cesena), Montone (Forlì), Reno (Bologna) e l’area modenese del Secchia.

Piena del Lamone in transito a Faenza: stare a piani alti

“Il colmo di piena del Lamone sta attraversando ora Faenza. I livelli idrometrici sul fiume, su tutti i sensori del nostro comune, segnano il superamento di soglia 3 (rossa), sia in centro urbano che nel resto del territorio. Nonostante il fiume sia all’interno dell’alveo, è importante mantenersi distanti dai fiumi poiché la grande massa d’acqua esercita uno stress considerevole sugli argini”. Così il sindaco di Faenza, Massimo Isola. “È dunque fondamentale mantenere alta l’attenzione e continuare a mettere in atto comportamenti di massima cautela”, aggiunge. “Rimanete ai piani alti, non scendete in cantine e seminterrati e non circolate in auto per nessun motivo“, conclude rivolgendosi alla popolazione.

Piena del Lamone, a Mezzano di Ravenna chiude ponte sull’Adriatica

La prima ondata di piena del Lamone sta passando in questo momento nel territorio di Ravenna e la seconda prevista tra stanotte e domani mattina. Per questo, Anas e Comune di Ravenna hanno deciso di chiudere a scopo precauzionale il ponte sul Lamone della statale 16 Adriatica a Mezzano. Le deviazioni saranno segnalate sul posto. Il Comune raccomanda di rispettare le ordinanze di evacuazione e ricorda che per eventuali necessità è attivo l’hub alla palestra dell’Iti, con ingresso da via Cassino a Ravenna.

L’amministrazione ricorda poi di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari, prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili, moli, dighe foranee e spiagge non accedere ai capanni, non accedere ai sottopassi se allagati, in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

Grosso smottamento a Imola

A causa del maltempo, sul territorio di Imola “la giornata di oggi ha presentato criticità dalle prime ore del mattino, con un monitoraggio in particolare su tutto il percorso del fiume Santerno, sia nella Vallata e sia verso la Bassa. Il torrente Sillaro ha avuto vari picchi idrometrici brevi e rilevanti, ma che non hanno registrato danni”. Lo riferisce in una nota il sindaco Marco Panieri. “È stata registrata una piena importante nel corso della giornata, che ha fatto tenere l’allerta molto alta e destato preoccupazione nelle zone a ridosso del Santerno“, continua il primo cittadino, ma “non si sono registrati, nelle zone di pertinenza comunale, segnalazioni di allagamenti o danni”.

Il personale delle forze dell’ordine e della Protezione Civile “è rimasto sul campo, in modo continuativo, dalla prima notte di ieri fino a oggi. Al momento, la situazione sta lentamente e progressivamente rientrando – continua Panieri – ma mantiene un livello idrometrico importante. Le piogge proseguiranno fino a sera, ma il quadro andrà verso una lenta normalizzazione”.

La questione più rilevante “è stata il verificarsi di uno smottamento molto importante – segnala poi il sindaco – su via Pieve Sant’Andrea all’altezza della località omonima, cui strada prende innesto iniziale da via Pieve Ponticelli”. La strada ha presentato “delle fessurazioni notevoli, che si sono aggravate nel corso della mattinata. Sul posto, immediato, l’intervento di Vigili del Fuoco, Polizia locale, Carabinieri, personale comunale e di Area Blu”, spiega Panieri, aggiungendo di essersi “recato personalmente a verificare quanto accaduto, per confrontarmi con le forze dell’ordine“. Sono stati subito disposti i primi interventi di messa in sicurezza, racconta ancora il primo cittadino, “con la delimitazione e la segnalazione della zona interessata. Successivamente, sono stati avvertiti e riuniti i residenti interessati (complessivamente, nella frazione, sono circa 35)“.

Nel corso del pomeriggio, poi, “ho avuto confronti tecnici molto approfonditi con il personale dei Vigili del fuoco, della Prefettura e di Area Blu”, sottolinea Panieri, che comunica di aver successivamente emanato un’ordinanza che prescrive “che fino a quando non verranno eseguite le opere di consolidamento e messa in sicurezza, il tratto di strada in argomento rimanga interdetto al pubblico passaggio. È consentito ai soli residenti il passaggio pedonale nel tratto realizzato sul fianco della strada a ridosso del monte“. Inoltre l’ordinanza “raccomanda, in via precauzionale, per le prossime 48 ore – spiega Panieri – l’evacuazione dalle abitazioni e altri immobili di comune uso personale, familiare o di lavoro situati lungo la via Pieve Sant’Andrea a monte del tratto di strada interessato dal movimento franoso. Se non diversamente organizzati con un’autonoma sistemazione, i residenti interessati all’evacuazione potranno rivolgersi al Centro Operativo Comunale Coc al numero 0542602555″.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.