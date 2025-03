Maltempo Emilia Romagna, tre tornado e grandine grossa tra Bolognese e Ferrarese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua ad abbattersi con forza sull’Emilia Romagna dopo i fenomeni violenti di ieri. Oggi si è sviluppata una supercella, che è transitata a nord di Bologna, provocando diversi tornado e grandine di grosse dimensioni. Tre tornado sono stati segnalati a Bentivoglio, nel Bolognese, e a San Nicolò e Portomaggiore, nel Ferrarese, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Registrata anche grandine fino a 6cm di diametro a San Giovanni di Persiceto, nel Bolognese. Secondo “Tornado in Italia”, “è probabilmente la grandine più grande caduta nel mese di marzo al Nord Italia da decenni e rivaleggia con l’evento del 16 marzo 2008”.

Temporale con grandine hanno colpito anche la zona di Bertinoro, Forlimpopoli, San Leonardo e Panighina.

Maltempo Emilia Romagna, tornado vicino Ferrara

